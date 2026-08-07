Perú moverá todos los feriados al viernes para potenciar turismo y productividad

Cuba ofreció este viernes una rueda de prensa para informar sobre las primeras medidas y lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de Fujimori, que asumió el 28 de julio.

Entre sus anuncios, el ministro señaló que el Ejecutivo no va a aumentar ni a reducir los días festivos nacionales, que han crecido en los últimos años como medida popular de anteriores gobiernos, pero sí anunció que van a "optimizarlos en el margen" para que generen más beneficios.

Cuba explicó que a partir de 2027, todos los feriados se moverán al viernes, menos Navidad, Año Nuevo y el día nacional de Perú, el 28 de julio, y apuntó que quizás esta medida se inicia a finales de 2026.

Sostuvo que esta disposición tiene dos efectos, por un lado potenciar el turismo interno, ya que así tanto los ciudadanos como las empresas del sector sabrán desde el inicio del año qué viernes son feriados y podrán organizarse mejor para viajar, contratar personal y prepararse para la llegada de visitantes.

El segundo motivo de la medida, según explicó Cuba, es minimizar el daño que producen los feriados a ciertas compañías, puesto que hay estudios que indican que si hay días festivos los martes, miércoles o jueves, la productividad en las empresas baja, respecto a si los festivos son los lunes o viernes.

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Por otro lado, informó que el aumento del 15 % del salario mínimo, una medida anunciada por Fujimori en su discurso presidencial que pretende mejorar el poder de compra de las personas que tienen esta remuneración (que pasará de ser 1.130 soles a 1.300 soles), se realizará en dos etapas para que este incremento no ocasione efectos en la inflación ni en los costos de las empresas.

La primera etapa será el aumento de 100 soles (29,50 dólares) del salario mínimo y meses después, en una segunda etapa, se incrementará 70 soles (20,60 dólares) y el ministro agregó que las pequeñas compañías contarán con apoyo del gobierno en el primer mes que se aplique el aumento.