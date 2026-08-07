Petrobras atribuye su elevado beneficio a la producción récord en momento de altos precios

"En el segundo trimestre obtuvimos el tercer mayor lucro para un trimestre, pero también el mayor lucro bruto y el mayor lucro recurrente (sin eventos extraordinarios) en nuestra historia, y no todo está asociado al precio del petróleo", dijo la presidenta de la mayor empresa de Brasil, Magda Chambriard, en una conferencia de prensa.

La dirigente admitió que los elevados precios influyeron en esos resultados, pero aclaró que el valor del petróleo en el segundo trimestre no llegó a ubicarse ni entre los diez mayores valores trimestrales registrados por la empresa.

Agregó que el precio promedio del petróleo de tipo Brent se ubicó por encima de los 100 dólares el barril entre abril y junio, pero que varió entre 70 y 120 dólares el barril, por lo que no todo el período se favoreció por el aumento de la cotización del crudo.

Según los datos divulgados el viernes, Petrobras obtuvo en el primer semestre un beneficio neto de 16.627 millones de dólares (unos 14.428,9 millones de euros), con un salto del 55,3 % frente al mismo período de 2025.

La compañía, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, obtuvo en el segundo trimestre ganancias por 10.428 millones de dólares, valor en un 68,2 % superior a las del mismo período del año pasado y 120,3 % mayor que las de los tres primeros meses de este año.

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Chambriard aclaró que el beneficio bruto en el segundo trimestre llegó a 19.500 millones de dólares y el beneficio neto recurrente a 11.000 millones de dólares, los mayores en la historia de la empresa.

"Estamos administrando bien la volatilidad de los precios, gracias principalmente a los resultados operativos históricos. En marzo, en el primer trimestre, ya teníamos los efectos de la guerra, pero también teníamos récords de producción y refino, que superamos en el segundo trimestre", dijo.

Petrobras alcanzó en el segundo trimestre un récord de producción de 3,34 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente por día, lo que representa un aumento del 14,1 % frente al mismo trimestre de 2025.

Tan solo de petróleo, la producción también fue récord, con 2,7 millones de barriles diarios y un crecimiento interanual del 15 %.

"Son números por encima de nuestra meta, que era de 2,5 millones de barriles diarios para este año. Ya superamos la meta en 200.000 barriles diarios. Eso nos permitió elevar las exportaciones de crudo en 12 % (hasta un millón de barriles por día) y aprovechar un período de elevados precios", dijo.

La dirigente agregó que Petrobras también aumentó a niveles récords la producción de derivados, lo que permitió reducir significativamente las importaciones de combustibles en un período de altos precios.

Con las refinerías operando al 101 % de su capacidad de uso, la empresa elevó su producción de derivados en un 5,6 % entre el primer y el segundo trimestre, hasta 1,9 millones de barriles diarios, lo que le permitió reducir en 40 % las importaciones de combustibles.