Petrobras dice que sus hallazgos pueden abastecer a Colombia de gas natural por diez años

"Tenemos una asociación muy interesante con Ecopetrol que nos permitió tres descubrimientos importantes en el mar en Colombia, con reservas que tienen capacidad para abastecer el mercado colombiano por más de diez años", afirmó la presidenta de la mayor empresa de Brasil, Magda Chambriard, en una conferencia de prensa.

Según la dirigente, tales reservas permitirán suplir totalmente las necesidades colombianas del combustible en una década y alcanzarán para exportar los excedentes.

Chambriard dijo que no ve ningún motivo para dudar de que ambas empresas puedan poner en producción sus activos en momentos de cambio de Gobierno en Colombia, con la salida este viernes del progresista Gustavo Petro, que adoptó políticas restrictivas para los hidrocarburos, y la toma de posesión del ultraderechista Abelardo de La Espriella.

"Nuestro proyecto persiste. Es un proyecto que le interesa a Colombia, le interesa a Brasil, le interesa a Ecopetrol y le interesa a Petrobras. Por eso no hay por qué hablar de posibles dificultades de poner en marcha el proyecto", afirmó la presidenta de la petrolera brasileña al ser interrogada por EFE sobre las expectativas con el cambio de Gobierno en Colombia.

La dirigente afirmó que actualmente ambas empresas realizan las consultas públicas necesarias para obtener las licencias ambientales y que, por la información que obtuvo, el proceso marcha sin dificultades.

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"Por eso no tenemos motivo para creer que el proyecto no pueda ser desarrollado o que habrá algún tipo de dificultad", dijo.

El consorcio integrado por Ecopetrol y Petrobras, en el que la brasileña es operadora y tiene un 44,4 % de participación, confirmó el pasado lunes un nuevo descubrimiento de gas natural en aguas profundas del Caribe colombiano, la misma zona donde están los mayores yacimientos de ese hidrocarburo en Colombia como Sirius y Copoazú.

El descubrimiento se produjo con la perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en el bloque GUA-OFF-O, a unos 42 kilómetros de la costa colombiana, a una profundidad de 1.285 metros y a 18 kilómetros de los pozos Sirius-1 y Sirius-2, así como a nueve kilómetros de Copoazú-1.