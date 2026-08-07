Petrolera emiratí denuncia que 15 de sus buques han sido atacados en Ormuz durante guerra

"Desde el inicio del conflicto, 15 buques han sido atacados con misiles y drones mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, incluyendo tres esta semana", indicó la compañía en un comunicado, en el que denunció que estas acciones provocaron la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a otros 20.

Ante esta situación, ADNOC reafirmó su compromiso de seguir atendiendo las necesidades de sus clientes "pese a las circunstancias y desafíos excepcionales", en referencia al cierre de Ormuz y a los ataques de represalia iraníes contra la infraestructura energética de Emiratos y de otros países árabes del golfo Pérsico.

Estos "brutales e injustificados ataques" contra su personal y activos han afectado a las operaciones de la empresa, que insistió en que está tomando "todas las medidas necesarias" para proteger a sus empleados, sus instalaciones y operaciones en cooperación con las autoridades competentes.

Asimismo, ADNOC recalcó en la nota "la importancia de respetar y proteger la libertad de navegación y el derecho de paso seguro para los buques comerciales a través de las vías navegables internacionales, libres de cualquier amenaza, obstrucción o ataque".

Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

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Este mismo viernes, la plataforma de monitoreo marítimo Kpler dijo que el número de cruces por Ormuz continuó cayendo el jueves, cuando se registraron ocho tránsitos confirmados, una reducción del 33 % respecto al día anterior, mientras que el 5 de agosto se registraron 12 cruces y, un día antes, 15.

Esta reducción del tráfico, atribuida también a la incertidumbre de las navieras, se produce en un momento en el que los dos países ribereños de Ormuz -Irán y Omán- están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta temporal de navegación por el estrecho, por donde antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial.

Las autoridades iraníes han explicado que esta nueva vía discurrirá parcialmente por aguas territoriales iraníes y omaníes y permitirá el tránsito de buques comerciales bajo un nuevo esquema de gestión, sustituyendo las rutas provisionales establecidas hasta ahora por Irán y Omán.

Asimismo, Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.