Policía difunde imágenes del tiroteo de Idaho (EE.UU.) que dejó tres muertos y 7 heridos

Las imágenes muestran el detalle el ataque de Chad Williams, de 24 años, que murió a causa de una herida de bala autoinfligida el pasado sábado en la ciudad de Twin Falls, en el sur del estado.

Las cámaras de seguridad captaron el tiroteo que comenzó en el carril de servicio para automóviles de In-N-Out, donde Williams disparó desde su vehículo a través de la ventanilla de pago, donde mató a su primera víctima, Ashley Garibay, de 23 años.

Luego estacionó el automóvil blanco y salió para disparar contra un conductor que se encontraba en su vehículo haciendo línea, el hombre de 59 años murió en el lugar.

Se observa como Williams saca un rifle del baúl del automóvil, lo que hace suponer que estaba preparado para realizar una masacre a gran escala.

Las imágenes también muestran como el expolicía Austin James trató de repeler el ataque pero recibió el disparo.

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En el video también se observa a un agente de la policía estatal fuera de servicio, cuya identidad no fue revelada, que se encontraba en el restaurante e intercambió disparos con el agresor, pero este huyó.

Williams caminó hacia la calle y disparó contra vehículos detenidos en un semáforo en rojo, hiriendo a tres personas. Después se dirigió a un sendero donde disparó a un trabajador y luego se quitó la vida.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las causas ni el motivo detrás del tiroteo masivo ocurrido el 1 de agosto de 2026.

Estados Unidos había superado los 280 tiroteos masivos para la mañana de este lunes, tras el ataque del fin de semana en Idaho, según los datos de Gun Violence Archive, que recopila los incidentes armados en el que cuatro o más personas resultan heridas de bala.