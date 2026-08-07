Presidente de Panamá y De la Espriella dialogan en Cali sobre proyecto eléctrico común

Previo a la toma de posesión del ultraderechista de la Espriella, ambos sostuvieron una reunión bilateral centrada en dar prioridad a ese proyecto de electricidad y al combate contra el crimen organizado, esto último a través de reforzar la seguridad, según informó la Presidencia panameña.

Panamá y Colombia buscan reactivar su proyecto de interconexión eléctrica, planteado desde 2009, con una línea de unos 500 kilómetros y 400 megavatios, lo que podría ser clave para la descarbonización y transición energética de ambos países.

Mulino y De la Espriella ya habían hablado junio, tras la victoria del colombiano, de acelerar dicho proyecto valorado en 800 millones de dólares y que pretende impulsar la integración regional, aunque aún requiere consensos técnicos, sociales, regulatorios y ambientales.

Durante el encuentro, Mulino expuso "la solicitud realizada por Ecuador subrayando la importancia de habilitar el intercambio eléctrico y promover oportunidades de desarrollo en las comunidades implicadas", señaló el comunicado sin dar más detalles de dicha petición.

La reunión, que tuvo lugar en el Centro Cultural de Cali, también sirvió para hablar sobre "el apoyo de la policía y de las fuerzas militares colombianas en la lucha contra el narcotráfico, a través de comisiones de ayuda para asesorar y capacitar a los estamentos de seguridad panameños", según la información oficial.

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Mulino llegó este viernes a Cali, expresando su disposición a fortalecer la cooperación con Colombia, para la investidura del ultraderechista de la Espriella, a la que también asisten el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry 'Tito' Asfura; Costa Rica, Laura Fernández; República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, José Antonio Kast, entre otras autoridades.