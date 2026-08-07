Presidente de Portugal promulga prestación social única y pide que nadie salga perjudicado

"Una reforma de esta envergadura debe tener como criterio principal la protección de las personas", dijo Seguro sobre la Prestación Social Única (PSU), fijada en 268,6 euros al mes, en un comunicado publicado en la web de la Presidencia portuguesa.

"Ningún proceso de simplificación puede traducirse en una disminución de la protección social", insistió, y subrayó que "las prestaciones sociales son esenciales para combatir la pobreza y la exclusión social".

Por último, el presidente advirtió de la necesidad de garantizar que el aumento de las competencias de los ayuntamientos asociado a esta ley vaya acompañado del refuerzo adecuado de los recursos, en particular los financieros.

El Ejecutivo anunció el pasado 29 de mayo esta iniciativa, que Portugal estaba obligada a adoptar para conseguir más financiación en el marco del Plan de Recuperación y Resilineica (PRR) de la Unión Europea (UE).

Fue aprobada en el Parlamento el 25 de junio con los votos a favor de los partidos que conforman la coalición de Gobierno, el Partido Social Demócrata (PSD) y los democristianos CDS-PP, así como de Iniciativa Liberal (IL), y con la abstención del PS, con quien el Gobierno llegó a un acuerdo.

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Entre las ayudas no contributivas que agrupará esta nueva figura están la pensión de viudedad y de orfandad, el subsidio social de desempleo, la ayuda por interrupción del embarazo y por riesgo clínico por embarazo y el subsidio social por adopción, entre otros.