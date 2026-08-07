Presidente de República Dominicana llega a Cali para acudir a posesión de De la Espriella

Abinader aterrizó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón pasadas las 10.30 hora local (15.30 GMT), donde fue recibido con honores militares en una calle de honor por la que también han desfilado otros dignatarios internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España, quien llegó horas antes a la ciudad.

Como parte de su agenda, el mandatario dominicano sostendrá reuniones con otros jefes de Estado y participará en el saludo protocolario que ofrecerán el presidente electo colombiano y su esposa, Ana Lucía Pineda, a los mandatarios y altas autoridades invitadas.

Posteriormente, Abinader asistirá al acto de transmisión de mando en el que De la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia para los próximos cuatro años y después del acto está previsto que el gobernante dominicano y la delegación oficial regresen a Santo Domingo en la noche de este mismo viernes.

La investidura reunirá a diez jefes de Estado, dos vicepresidentes y 15 ministros de Relaciones Exteriores, además del rey Felipe VI de España y otras altas autoridades internacionales, en una ceremonia que se celebrará a las 15.00 hora local (20.00 GMT).

Entre los mandatarios confirmados figuran los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura, y el propio Abinader, entre otros invitados.