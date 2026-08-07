Presidente libanés confirma "avances" en contactos con Israel sobre disputas fronterizas

Aoun "indicó que se han logrado avances positivos en las cuestiones relativas a la frontera y a los prisioneros, y expresó su esperanza de que pronto se materialicen medidas concretas en ambos ámbitos", dijo la Presidencia libanesa en un comunicado con motivo de una reunion del Consejo de Ministros.

De acuerdo con la nota, las negociaciones celebradas en Roma entre los pasados martes y jueves se centraron en "el alto el fuego, la demolición y el derribo de viviendas, la cuestión fronteriza, la liberación de prisioneros y la delimitación de las zonas piloto", como se definen las áreas del sur libanés de las que el Ejército israelí debe retirarse.

Sin embargo, Aoun afirmó que Estados Unidos, que auspicia los contactos entre ambas partes, "trabajará para resolver" las cuestiones relacionadas con el alto el fuego y las llamadas 'zonas piloto', mientras que anunció que el general estadounidense Joseph Clairfield viajará "próximamente a Beirut para dar seguimiento a estas cuestiones".

El militar norteamericano es el jefe del comité encargado de dar seguimiento a la implementación del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y el grupo chií Hizbulá, y que fue acordado en abril, tras la guerra iniciada el 2 de marzo en el marco de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.

Hizbulá no participa en las conversaciones con Israel y tampoco apoya la interlocución del Gobierno libanés con Tel Aviv, algo que está creando tensiones entre el Ejecutivo y el grupo chií.

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Por otra parte, Aoun se refirió a su reciente encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien pidió contribuir a la renovación del mandato de la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano (FINUL), que termina a finales de este año.

Israel volvió a atacar este viernes el sur del Líbano tras concluir anoche la séptima ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano con el objetivo de avanzar en la implementación del acuerdo marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes y su reemplazo por el Ejército libanés.

Un portavoz del departamento de Estado estadounidense declaró ayer a la prensa que las negociaciones "fueron productivas a nivel técnico y de expertos", al tiempo que afirmó que el Líbano e Israel "están mucho más cerca de llegar a un acuerdo para lo que se debe hacer para avanzar" en la retirada israelí del sur del país.