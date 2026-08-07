Primer ministro tailandés cifra en 8 los muertos y en más de 30 los heridos tras tiroteo

El informe de Anutin, que se desplazó al lugar del suceso, en la provincia de Nonthaburi, al norte de la capital, coincide con el último reporte de la Policía tailandesa, que añade que no se ha registrado la muerte de ningún estudiante, al contrario de lo que se había informado previamente.

Refiriéndose a las investigaciones en curso, el líder del Ejecutivo tailandés adelantó que el "estrés académico" pudo haber motivado el tiroteo en el centro, la Escuela Debsirin Nonthaburi, que permanece desalojada y bajo resguardo de la Policía y personal del Ministerio de Educación.

Asimismo, Anutin señaló que el estudiante que perpetró el ataque "aún tenía más de 30 cartuchos de munición" y que, "de no haberse suicidado, podría haber herido a muchas más personas".

La información inicial indica que el arma de fuego empleada era una pistola compacta registrada a nombre del abuelo del sospechoso, un antiguo profesor -se desconoce si del centro atacado-, dijo en declaraciones previas el viceministro de Interior, Polapee Suwunchwee.

"El ataque también parece haber sido cuidadosamente planeado", señaló Anutin, que apuntó a que "de la reconstrucción de los hechos se presupone una clara secuencia de acciones y objetivos específicos".

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Sobre la normativa que regula la posesión de armas de fuego por parte de la población civil, el primer ministro indicó que una de sus "tareas pendientes es promulgar la nueva ley sobre armas" que "todavía está en proceso".

En paralelo, la escuela ha anunciado un cierre temporal y suspensión de clases presenciales hasta el lunes 17 de agosto, para colaborar con las investigaciones policiales, según un comunicado difundido por la institución académica en redes sociales.

El colegio es un prestigioso centro educativo situado unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa y dedicado a alumnos de entre 12 y 18 años. Pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, a las que han acudido altos cargos políticos.

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población.