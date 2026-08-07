Prisión preventiva para exgobernador mexicano por ocultar pruebas del caso Ayotzinapa

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que en la audiencia inicial un juez declaró legal la detención del exgobernador y la Fiscalía presentó formalmente los cargos en su contra, además de solicitar la apertura de un proceso penal.

La defensa pidió más tiempo para preparar sus argumentos, por lo que será el próximo martes 11 de agosto cuando el juez determine si existen elementos suficientes para procesarlo penalmente.

La Fiscalía sostuvo que cuenta con suficiente evidencia de que "la instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario" con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

"Estos y otros elementos contenidos en la investigación permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal", remarcó.

Aguirre Rivero fue detenido el jueves en el Estado de México (centro del país) por delitos contra la administración de justicia y la desaparición forzada de personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la Fiscalía, dos testimonios obtenidos en 2026 vinculan a Aguirre Rivero con el ocultamiento de grabaciones captadas por cámaras frente al Palacio de Justicia de Iguala, que mostraban a policías municipales y estatales interceptando el autobús 1531 de Estrella de Oro, en el que viajaban varios normalistas.

Aunque inicialmente se afirmó que las imágenes no existían por fallas técnicas, un colaborador confirmó en enero su existencia y señaló que fueron sustraídas para ser entregadas al entonces gobernador.

En mayo, un segundo testigo declaró que Aguirre ordenó a funcionarios de alto nivel hacer desaparecer cualquier evidencia relacionada con lo ocurrido.

Aguirre Rivero gobernó el estado sureño de Guerrero, entre abril de 2011 y octubre de 2014, cuando renunció tras la desaparición de los estudiantes.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse doce años después, y hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.