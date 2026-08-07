Prisión sin fianza para un colombiano que mató a un joven compatriota en España

El hombre, de 62 años, está siendo investigado por los delitos de homicidio y contra la salud pública "sin perjuicio de ulterior calificación", indicó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el este de España.

La víctima mortal es un joven de 20 años, también de nacionalidad colombiana, que murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente metálico encontrado en el lugar de los hechos, un bar propiedad del detenido, La Esquina Tropical, en la ciudad de Valencia, caracterizado por servir comida típica colombiana.

El arrestado confesó el crimen en una llamada al 091, el teléfono de emergencias de la Policía Nacional española, este miércoles.

Tras la confesión telefónica del detenido, agentes del grupo de Homicidios y Policía Científica se trasladaron al lugar de los hechos y lo detuvieron.