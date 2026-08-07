Producción de autos en México cae el 2,19 % en julio y exportaciones disminuyen el 9,69 %

El resultado implicó 6.780 vehículos menos fabricados frente a julio de 2025, cuando se produjeron 309.453 unidades, y 28.064 exportaciones menos respecto a las 289.598 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado.

En los primeros siete meses del año la producción de vehículos ligeros sumó 2.298.977 unidades, un retroceso anual del 0,65 % y 15.100 vehículos menos que los 2.314.077 fabricados en el mismo periodo de 2025.

Las exportaciones acumuladas alcanzaron 1.950.779 unidades, un retroceso del 0,26 % frente a las 1.955.782 de los primeros siete meses del año pasado, con una diferencia negativa de 5.003 vehículos.

La caída en la exportación del sector de automoción, la mayor industria del país, ocurre en medio de la imposición de aranceles del 25 % a la mayoría de vehículos y componentes para automóviles por Estados Unidos, medida activa desde abril de 2025 para impulsar la producción estadounidense.

El desplome también se da en medio de una reconfiguración industrial, luego de que Toyota haya comenzado a trasladar parte del ensamblaje de la camioneta Tacoma hacia Estados Unidos y de que General Motors adaptara su planta en Ramos Arizpe para modelos compactos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 1.481.497 unidades, equivalentes al 75,9 % del total entre enero y julio.

Le siguieron Canadá, con 247.069 unidades y el 12,7 % del total; Alemania, con 52.239 unidades y una participación del 2,7 %; Brasil, con 34.885 vehículos y el 1,8 %, y el resto de países, con 135.089 unidades, equivalentes al 6,9 %.

En el mercado interno, las ventas aumentaron el 3,39 % anual en julio, hasta 130.835 unidades, 4.294 más que las 126.541 reportadas en el mismo mes de 2025.

Entre enero y julio, las ventas internas sumaron 885.353 vehículos ligeros, un crecimiento del 5,04 % frente a las 842.840 unidades del mismo periodo del año pasado, con 42.513 unidades adicionales.

La información del Inegi proviene del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que integra datos de veintidós empresas afiliadas a la AMIA y ocho no afiliadas, que comercializan 43 marcas en México.

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi un 4 % del PIB nacional y cerca del 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

En 2025 el sector se resintió ante la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril de ese año aplicó un gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre los componentes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por la Adminisración Trump.

La caída de las exportaciones y la producción también ocurren a la par de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que el país latinoamericano plantea reducir en la mayor medida los gravámenes impuestos a su sector con más peso, aunque ha advertido de que podrían mantenerse aranceles en ciertos sectores, pero una posición favorable frente a otras economías.