Prohíben a jubilada rusa mantener en su casa a 30 mascotas, incluyendo boa, zorro y caimán

Las autoridades señalaron que la jubilada mantenía desde hace más de una década en su apartamento cerca de treinta animales, entre los cuales había también diez perros y trece aves -incluyendo rapaces como lechuzas y búhos polares-, cuatro cotorras y cinco canarios.

"Los vecinos se quejaron del permanente hedor, plagas de insectos y violaciones de las normas sanitarias. Se indicó que no sacaba a pasear a los perros, que no se tiraban ni reciclaban los restos de la comida" desechada por los animales, indicaron los tribunales.

La empresa Zhilischnik, encargada de la administración de los servicios comunales del edificio en el que residía la jubilada, presentó una demanda con la exigencia de retirar a todos los animales, prohibir su estancia en el apartamento y garantizar las condiciones sanitarias.

"El Tribunal del Distrito Taganski satisfizo parcialmente la demanda, al obligar a los propietarios a retirar del inmueble a todos los animales, con excepción de dos perros, y limpiar el local", señalaron las autoridades jurídicas.

La corte dictaminó además que se cobrarán 1.000 rublos (doce dólares) de penalidades por cada día que demore en cumplirse la sentencia, y 20.000 rublos (243 dólares) por pago de impuestos estatales.

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No obstante, el Tribunal Urbano de Moscú resolvió reducir el monto de las penalidades tras la apelación de la jubilada, que argumentó no disponer de fondos suficientes ni estables para cubrir estos gastos.