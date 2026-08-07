Putin aborda con Consejo de Seguridad ruso medidas para proteger infraestructura crítica

"Abordamos hoy las medidas adicionales para fortalecer la defensa antiterrorista de la infraestructura crítica", aseveró el mandatario ruso al comienzo de la reunión, según la agencia rusa TASS.

Putin dio la palabra al director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Alexandr Bórtnikov, para que rindiese cuentas de la situación en el país.

Esta semana el gobernante ruso efectuó cambios en el mando militar con la designación de un jefe único para los servicios de defensa de retaguardia y de las nuevas Fuerzas de Sistemas No Tripulados (drones).

En las últimas semanas Ucrania ha atacado casi a diario instalaciones del Amazon ruso, destruyendo más de una veintena de centros logísticos, cerca de la quinta parte de su capacidad de almacenado, y ha puesto a Wildberries al borde de la quiebra.

Este mismo viernes drones ucranianos provocaron un incendio en un centro logístico en Yekaterimburgo, la capital de los Urales, según reconoció la compañía y las autoridades locales.

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Además, las fuerzas ucranianas atacaron entre julio y agosto otras 25 refinerías e infraestructuras energéticas y aproximadamente 200 petroleros y buques mercantes en los mares Negro y Azov.

Los ataques a las refinerías rusas provocaron un déficit de combustible en el país que obligó a las principales redes de gasolineras restringir la venta de combustible y elevar los precios, provocando el descontento de los rusos.