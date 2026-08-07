Putin agradece a Emiratos Árabes mediación en el canje de prisioneros con Ucrania

El mandatario ruso "expresó su agradecimiento al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos por su ayuda en la organización de canjes de prisioneros de guerra y civiles retenidos entre Rusia y Ucrania", señaló la Presidencia rusa en un comunicado.

"Durante el intercambio de opiniones sobre Ucrania, Vladimir Putin le informó sobre la situación en el contexto de la operación militar especial. Dedicó especial atención al incremento de las actividades terroristas del régimen de Kiev contra civiles e infraestructura civil", añadió el Kremlin.

Además, los presidentes "debatieron detalladamente la situación actual en la región del golfo Pérsico".

"Subrayaron la importancia de alcanzar rápidamente acuerdos para normalizar la situación, teniendo en cuenta los intereses legítimos de los Estados de la región", señaló el Kremlin, que calificó la conversación de "constructiva y cordial".

Las partes confirmaron "su interés mutuo en el desarrollo de la cooperación multifacética entre Rusia y Emiratos Árabes Unidos".

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Esta nación árabe ha jugado un papel esencial como mediador en los periódicos intercambios de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, hecho reconocido siempre por el Ministerio de Defensa ruso.

El último canje tuvo lugar el pasado 26 de junio, cuando fueron canjeados 160 efectivos de cada bando.