Ratifican condena de 34 años contra expolicía por el feminicidio de su esposa en Ecuador

La Fiscalía informó en sus canales oficiales que los jueces declararon como improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cáceres y ratificaron por unanimidad la pena que pesaba sobre él como autor del delito de femicidio.

Asimismo, los magistrados ratificaron la inocencia del subteniente Alfonso Camacho, quien, según el Ministerio Público, escuchó los gritos de auxilio de la abogada y no impidió el feminicidio.

El 11 de septiembre de 2022, Cáceres asesinó a Bernal en la Escuela Superior de Policía de Quito y luego ocultó su cadáver, que fue encontrado diez días después en un cerro cercano al lugar.

El agente, que era instructor de policías, se fugó días después y fue capturado en Colombia en diciembre de 2022. En mayo de 2023 fue declarado culpable del delito de feminicidio tras confesar el crimen y ha cumplido su pena en diversas cárceles.

El caso de Bernal causó gran conmoción en el país andino debido principalmente a que se cometió en el interior de un recinto policial, y su madre, Elizabeth Otavalo, ha clamado por Justicia desde entonces.

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De hecho, Otavalo esperaba que, además de ratificar la condena contra Cáceres, los jueces declaren culpable a Camacho por omisión.

En una entrevista con EFE en mayo pasado, la madre de Bernal aseguró que el caso tenía aún vacíos y dudas, y sobre todo, "responsabilidades" que no habían sido determinadas.

"Seguiré luchando en organismos internacionales porque hay una sola realidad: A mi hija la mataron en la escuela de Policía, en una institución pública, que si bien fue el esposo, y por eso es feminicidio, él era un servidor público en funciones", dijo.

En ese entonces, en referencia a las responsabilidades estatales que ella considera que hay por el crimen y que espera sean analizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).