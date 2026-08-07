Rey de España es recibido con honores a su llegada a Cali para posesión de De la Espriella

El avión que transporta al monarca aterrizó pasadas las 7:00 hora local (12:00 GMT) en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde fue recibido por la saliente canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y por el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez.

Tras los saludos protocolarios de bienvenida, el rey recibió honores militares de un destacamento de cadetes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, la academia de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

El rey recorrió la alfombra roja en compañía de la canciller colombiana, seguido por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien lo acompaña en este viaje, y por el embajador Jiménez.

Una vez finalizados los actos protocolarios, el monarca conversó brevemente con las autoridades colombianas que lo esperaban al pie de la escalerilla del avión y salió del aeropuerto.

Antes de asistir a la investidura, que tendrá lugar esta tarde en la Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, Felipe VI se reunirá en privado con De la Espriella en el Centro Cultural de Cali, sede de la Secretaría de Cultura de la ciudad, ubicado en el centro histórico.

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La ceremonia de toma de posesión presidencial comenzará a las 15.00 hora local (20.00 GMT), y el rey regresará a España al finalizar el acto.

Esta es la sexta ocasión en la que Felipe VI asiste a la investidura de un presidente de Colombia, tras las de Gustavo Petro (2022), ya como monarca, y las de Juan Manuel Santos Calderón (2010), Álvaro Uribe Vélez (2006 y 2002) y Andrés Pastrana (1998), todavía como príncipe de Asturias.

A la segunda posesión de Santos, en 2014, acudió el rey emérito Juan Carlos I.

A la investidura de De la Espriella también asistirán hoy los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, entre otras autoridades internacionales.