Shakira lanza la versión en español de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial FIFA 2026

'Dai Dai' se estrenó en mayo, semanas antes del comienzo del torneo, y está grabada en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés. El título es una expresión coloquial italiana de ánimo, equivalente a "vamos, vamos".

Shakira y Burna Boy cantaron el tema en la ceremonia inaugural del campeonato, el 11 de junio en Ciudad de México, y repitieron en el medio tiempo de la final, disputada en Estados Unidos, con los niños del grupo ugandés de danza Ghetto Kids.

Los derechos de autor de la canción se destinan al Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA, que busca recaudar cien millones de dólares para dar a niños de todo el mundo acceso a la educación y al fútbol, según el organismo.