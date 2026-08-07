Sharif califica de "escudo de paz" el acuerdo de defensa con Turquía y Arabia Saudí

"Que este pacto histórico, firmado a la sombra de los 'Haramain' (los Santos Lugares del Islam), siga siendo un escudo de paz para las generaciones venideras y traiga prosperidad a nuestros tres países hermanos, así como a la 'Ummah' (comunidad musulmana)", afirmó en X el primer ministro paquistaní.

Sharif, que se desplazó a Arabia Saudí el jueves acompañado por la cúpula militar y de defensa de su país, extendió un agradecimiento especial al jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, a quien atribuyó un papel clave en el éxito de las negociaciones.

El acuerdo fija una cláusula de respuesta unificada por la que cualquier agresión armada contra uno de los tres países será considerada un ataque contra todos ellos.

La alianza une formalmente la capacidad militar de tres potencias islámicas de mayoría suní, con Pakistán, la única nación con armamento nuclear del mundo musulmán, Turquía, que ostenta el segundo ejército en tamaño de la OTAN, y Arabia Saudí, pilar económico de la región.

El tratado se produce en pleno recrudecimiento de la actual crisis de Oriente Medio sobre Riad, amenazada por las ofensivas de milicias iraquíes y rebeldes hutíes de Yemen, grupos de confesión chií integrados en la red de alianzas que lidera Irán, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Teherán.

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Riad recalcó este viernes que la alianza no busca conformar un "bloque sectario" contra los chiíes ni responde a "ambiciones nucleares", sino a blindar la estabilidad del Golfo frente a los ataques de milicias y los bloqueos marítimos en las rutas petroleras del mar Rojo y el estrecho de Ormuz.