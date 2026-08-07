Sheinbaum afirma que Fujimori tomó la iniciativa para recomponer las relaciones con México

"Ahora que gana la presidenta Fujimori, es iniciativa de ella llamar a México. Llama al canciller ella de manera personal y le dice que quiere resolver el tema de Betsy Chávez y que está dispuesta a dar el salvoconducto en el momento que llegue a ser presidenta", señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

A pocos días de asumir el poder, la presidenta derechista Fujimori procedió a otorgar el salvoconducto a Chávez, ex primera ministra del expresidente izquierdista Castillo (2021-2022) en cumplimiento de la Convención de Caracas, que regula el asilo diplomático y permite que la persona acogida pueda viajar al país asilante sin que sea detenida.

Lo anterior llevó al restablecimiento de las relaciones entre México y Perú, según lo informado por Sheinbaum, que se sumó al anuncio del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, de que ambas naciones procederán a una "hoja de ruta para la reapertura de las embajadas".

El canciller mexicano comunicó -en su cuenta oficial de X- de la apertura del reciente acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, para poner en marcha las oficinas consulares de los dos países, al tiempo que confirmó la llegada de Chávez a México, luego de haber sido trasladada en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde Perú.

"Agradecí su gestión para el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, quien ya se encuentra en México, así como la disposición de las autoridades peruanas para concretar este paso, en beneficio de los dos pueblos y de los lazos históricos que los unen", manifestó el titular de la SRE.

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Pese al acercamiento diplomático, Sheinbaum advirtió que México no modificará su posición respecto a Castillo, condenado al igual que Chávez por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

"Nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben. El nuevo Gobierno de Perú lo sabe", señaló la jefa de Estado.

La salida de Chávez se produce después de varias semanas de conversaciones entre México y el nuevo Gobierno peruano, encabezado por Fujimori, quien asumió el poder el pasado 28 de julio.

Chávez permanecía desde noviembre de 2025 en la residencia de la Embajada mexicana en Lima, después de que México le concediera asilo diplomático, una decisión que llevó al entonces Gobierno peruano a romper las relaciones diplomáticas con México.

La ex primera ministra fue posteriormente condenada a once años y cinco meses de prisión como coautora de conspiración para una rebelión por el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso.

Las tensiones entre México y Perú se remontan a diciembre de 2022, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), condenó el encarcelamiento de Castillo y cuestionó la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte.

Lima expulsó entonces al embajador mexicano y retiró al suyo en México, lo que dejó las relaciones en manos de encargados de negocios hasta la ruptura total de noviembre de 2025.