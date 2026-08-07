Sheinbaum anticipa más detenciones por caso Ayotzinapa y promete "verdad y justicia"

"Son distintas líneas de investigación que llevan a detenciones, pero el objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes, que ese es el compromiso que hicimos con las madres y padres de Ayotzinapa", manifestó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La mandataria adelantó que pronto habrá una rueda de prensa para explicar las distintas líneas de investigación, las carpetas abiertas y los avances de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj).

La titular del Ejecutivo aseguró que la captura de Aguirre Rivero, quien estuvo al frente del estado de Guerrero (sur) entre abril de 2011 y octubre de 2014 abanderado por partidos de la oposición, "no tuvo nada que ver con un tema político".

La gobernante mexicana explicó que lo que hizo la Fiscalía fue "revisar con mayor detalle y con otras herramientas de investigación" las carpetas de la investigación donde vienen "muchísimos testimonios" en las que hay "muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche", del 26 de septiembre de 2014, y "posteriores".

"Se hizo mucho más investigación sobre estas llamadas, qué llamada se conecta con qué llamada, qué persona se conecta con qué persona, qué pasó con esa persona, a qué hora se hablaron, cuántas veces se hablaron", precisó la jefa de Estado.

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Las nuevas diligencias también se centraron, según la presidenta, en el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, en el que viajaban varios de los estudiantes y que se detuvo frente al Palacio de Justicia de Iguala la noche de las desapariciones.

Según lo informado por la FGR, las investigaciones iniciales concluyeron que dichas imágenes no existían debido a fallas técnicas del sistema de videovigilancia, pero las nuevas diligencias demostraron que "esa versión era falsa".

Sheinbaum también apuntó que los familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos hace más de una década tienen "comunicación permanente" con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y con el fiscal encargado del caso, Omar Gómez Trejo.

Reiteró que esa será la vía de comunicación con los familiares de las víctimas, y que se cumplirá con "transparencia" cada detalle sobre la investigación mientras el proceso lo permita.

El posicionamiento de la presidenta se da luego de que la FGR afirmó el jueves que Aguirre Rivero ordenó desaparecer videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que fue detenido.

Aguirre ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse y hasta ahora solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.