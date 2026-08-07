Sheinbaum dialoga con el historiador Niall Ferguson sobre la relación México-EE.UU.

“En Palacio Nacional, recibí al historiador especialista en economía, Niall Ferguson; conversamos sobre el momento histórico que vive México y la relación con Estados Unidos”, señaló la mandataria en una breve publicación en X, sin ofrecer mayores detalles sobre el encuentro.

La reunión ocurre en un momento particularmente relevante para la relación bilateral, marcado por las negociaciones comerciales entre el Gobierno de Sheinbaum y la Administración del presidente estadounidense Donald Trump y por las diferencias en asuntos como aranceles, migración y seguridad.

México y Estados Unidos mantienen además negociaciones en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión ha puesto a prueba el acuerdo comercial que articula buena parte de la economía norteamericana.

Sheinbaum ha defendido mantener el diálogo con Washington y evitar una escalada comercial, aunque también ha cuestionado la política arancelaria de Trump y ha insistido en que existen otras vías para resolver las diferencias económicas.

Al mismo tiempo, México ha buscado diversificar sus relaciones comerciales. En mayo pasado firmó con la Unión Europea la modernización de su acuerdo comercial, en momentos en los que ambas partes buscan reducir vulnerabilidades derivadas de su dependencia de otros mercados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ferguson es investigador sénior de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y miembro sénior de la facultad del Belfer Center de la Universidad de Harvard, y su trabajo se ha centrado en historia económica, poder, política monetaria, conflictos y el papel de Estados Unidos en el orden mundial.

El académico británico es autor de 16 libros, entre ellos 'The Ascent of Money', 'Empire', 'Civilization', 'Doom: The Politics of Catastrophe' y una biografía de Henry Kissinger. También ha analizado en su obra la relación entre las transformaciones económicas, las crisis y los cambios en el equilibrio internacional del poder.

La presidenta mexicana no precisó si Ferguson realizó alguna valoración sobre la situación de México o sobre la relación con Estados Unidos durante el encuentro, ni informó de otros participantes en la reunión.