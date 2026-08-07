Sindicato venezolano denuncia ante delegación opositora restricción a la prensa en diálogo

Entre las restricciones, el sindicato señala que "se les negó el acceso a los periodistas" pese a que previamente "habían sido convocados".

El SNTP también denuncia una agresión e intimidación contra la periodista Deisy Martínez, quien fue abordada por "unos seis hombres en motocicletas, con armas y vestidos de negro", que no estaban identificados, en la base aérea La Carlota, donde se desarrollaba el diálogo, y le exigieron entregar su teléfono.

Según la gremial, los funcionarios revisaron el celular, borraron las imágenes que había tomado y fotografiaron su carnet.

Además, "discutieron por radio si debían trasladarla a la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), pero finalmente recibieron la orden de dejarla ir".

El sindicato aseguró que la delegación opositora, encabezada por la exdiputada Dinorah Figuera e integrada por otros exparlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015, rechazó "lo ocurrido y se solidarizan con el gremio".

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"Desde el SNTP insistimos en la necesidad de garantizar transparencia y acceso oportuno, libre y sin discriminación de periodistas y medios a las actividades vinculadas con el proceso de diálogo", escribió en X.

La gremial también entregó un documento con propuestas para "avanzar en la construcción y restitución de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa".

El jueves, el SNTP planteó diez condiciones, entre ellas el "fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos", para que el diálogo logre una "transición y una democracia real" en el país.

El chavismo y un grupo de la oposición, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, acordaron el jueves mantener hasta el 12 de agosto un primer ciclo de diálogo, tras definir la metodología, las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordarán en las negociaciones, promovidas por Estados Unidos.

Asimismo, las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.

También acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos de "todas las fuerzas".