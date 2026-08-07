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07 de agosto de 2026 a la - 17:50

Sindicato venezolano denuncia ante delegación opositora restricción a la prensa en diálogo

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Caracas, 7 ago (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este viernes ante la delegación opositora en el diálogo con el chavismo las restricciones en la cobertura de la primera reunión presencial que celebraron ambas partes en Caracas el jueves.

Por EFE

Entre las restricciones, el sindicato señala que "se les negó el acceso a los periodistas" pese a que previamente "habían sido convocados".

El SNTP también denuncia una agresión e intimidación contra la periodista Deisy Martínez, quien fue abordada por "unos seis hombres en motocicletas, con armas y vestidos de negro", que no estaban identificados, en la base aérea La Carlota, donde se desarrollaba el diálogo, y le exigieron entregar su teléfono.

Según la gremial, los funcionarios revisaron el celular, borraron las imágenes que había tomado y fotografiaron su carnet.

Además, "discutieron por radio si debían trasladarla a la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), pero finalmente recibieron la orden de dejarla ir".

El sindicato aseguró que la delegación opositora, encabezada por la exdiputada Dinorah Figuera e integrada por otros exparlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015, rechazó "lo ocurrido y se solidarizan con el gremio".

"Desde el SNTP insistimos en la necesidad de garantizar transparencia y acceso oportuno, libre y sin discriminación de periodistas y medios a las actividades vinculadas con el proceso de diálogo", escribió en X.

La gremial también entregó un documento con propuestas para "avanzar en la construcción y restitución de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa".

El jueves, el SNTP planteó diez condiciones, entre ellas el "fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos", para que el diálogo logre una "transición y una democracia real" en el país.

El chavismo y un grupo de la oposición, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, acordaron el jueves mantener hasta el 12 de agosto un primer ciclo de diálogo, tras definir la metodología, las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordarán en las negociaciones, promovidas por Estados Unidos.

Asimismo, las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.

También acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos de "todas las fuerzas".