Siria afirma que no hubo muertos y solo 14 heridos en explosión en un bus cerca de Damasco

"El recuento final de víctimas de la explosión de Jaramana es de 14 heridos. Siete fueron llevados al hospital de Damasco, entre ellos tres en un estado grave que requieren intervención quirúrgica", dijo el director del departamento de Sanidad de Rif Damasco, Tawfiq Hasaba, en declaraciones a la agencia de noticias oficial siria SANA.

Asimismo, afirmó que "no se ha registrado ninguna víctima mortal", a pesar de que las autoridades anunciaron la muerte de dos personas en un principio, y aclaró que "las extremidades que fueron llevados a los médicos forenses" pertenecían a los heridos.

Las autoridades sirias no han revelado todavía si se trata de un atentado, mientras que ningún grupo ha reivindicado la acción hasta el momento.

A principios de julio, durante la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, una persona murió y otras 36 resultaron heridas en dos explosiones ocurridas en el centro de Damasco, unos incidentes que según el Ministerio de Interior sirio fueron perpetrados por individuos vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Tres sospechosos fueron detenidos, en medio de la campaña lanzada por las nuevas autoridades sirias contra las células de EI tras la caída del expresidente Bachar al Asad en diciembre de 2024.

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Interior informó en agosto de que había detenido a 235 presuntos miembros del grupo y frustrado siete operaciones planificadas durante un periodo de tres meses, en una ofensiva que permitió desmantelar células en las provincias de Hama, Alepo, Deir al Zur, Homs y Damasco.

Ese atentado se produjo en la capital siria una semana después de una explosión junto al Palacio de Justicia que dejó 10 muertos.