Suramérica vive "proceso de transformación" política, dice Peña en jura de De la Espriella

"Paraguay tiene un lazo muy especial con Colombia, un lazo de hermandad", dijo Peña a periodistas en la previa de la ceremonia de investidura del nuevo mandatario colombiano en la ciudad de Cali.

"Venimos a reafirmar (ese lazo) en este momento tan importante, donde asume el presidente Abelardo (de la Espriella) las riendas con la gran responsabilidad de poder liderar el proceso de transformación que vive no solamente Colombia, sino toda América del Sur", agregó el gobernante paraguayo.

Peña hizo así referencia al viraje a la derecha que ha experimentado Suramérica, donde hay Gobiernos conservadores en Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay.

Mientras que Brasil, Uruguay y Venezuela se mantienen bajo el mandato de líderes que se reconocen como izquierdistas.

Peña también señaló que, gracias a su cercanía ideológica con De la Espriella, se facilitará el diálogo entre sus países en materia de seguridad, al reconocer que Paraguay no pudo coordinar el tema directamente con el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en los últimos tres años.

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"El crimen organizado, los delitos transnacionales, es imposible combatirlos sin Gobiernos que estén coordinados. Celebro que las Américas, hoy con el Escudo de las Américas -una iniciativa ideada por el presidente Donald Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado-, están fortaleciéndose, los vínculos se están fortaleciendo. Hay que entender que este es un flagelo que no discrimina países ni clases sociales, nos afecta, finalmente, a todos", añadió.

Asimismo, apuntó que Colombia y Paraguay mantienen una "histórica" colaboración en materia de seguridad que no se vio interrumpida ni siquiera por la negativa de Petro a reunirse con él para tratar personalmente el tema.