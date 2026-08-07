Terremoto de magnitud 4,9 sacude la provincia china de Sichuan tras tres seísmos recientes

El terremoto se produjo a las 13:08 hora local (05:08 GMT) en Gao, perteneciente al municipio de Yibin, con epicentro a seis kilómetros de profundidad, según la medición oficial difundida por el organismo.

Por el momento, no se ha informado de posibles víctimas o de daños causados por el seísmo.

El epicentro se situó en las coordenadas 28,51 grados de latitud norte y 104,67 grados de longitud este, cerca de los puntos en los que el pasado lunes se detectaron otros dos movimientos sísmicos.

Ese día, Sichuan registró un primer terremoto de magnitud 4,8 a las 02:21 hora local (18:21 GMT del domingo), con epicentro también a seis kilómetros de profundidad.

Menos de doce horas después, a las 13:00 hora local (05:00 GMT), otro seísmo de magnitud 4,2 volvió a sacudir el mismo condado, con epicentro prácticamente en las mismas coordenadas y una profundidad de cinco kilómetros.

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Las autoridades locales indicaron entonces que no se habían recibido informes de víctimas, derrumbes de viviendas o interrupciones en los servicios básicos.

La zona había sufrido el 29 de junio un seísmo de magnitud 5,5 que dejó al menos 15 heridos leves y daños generales en unas 900 viviendas, de acuerdo con el balance oficial.

Sichuan, con unos 83 millones de habitantes repartidos en una superficie algo inferior a la de España, se encuentra en una zona de frecuente actividad sísmica y fue escenario en 2008 de un catastrófico terremoto de magnitud 8 que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos.