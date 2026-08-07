Trump renueva intento de destitución de gobernadora de la Fed pese a revés en el Supremo

En la carta enviada a Cook, la Administración de Trump notificó a la economista que "considera" destituirla por presuntas declaraciones falsas en dos contratos hipotecarios y le pidió una respuesta en un plazo de 21 días.

La misiva, fechada el pasado 5 de agosto y firmada por el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, indica que la gobernadora de la Fed declaró, con dos semanas de diferencia en 2021, a dos inmuebles distintos como su residencia principal, lo que podría constituir fraude o, como mínimo, una negligencia grave.

Según la Casa Blanca, esto demuestra que Cook "no es apta para el cargo que ocupa como miembro con poder de decisión en la Reserva Federal" y que estas acusaciones afectan la fiabilidad y competencia de la economista de la Fed, por lo que puede constituir causa para removerla de su puesto en la Junta de Gobernadores del organismo.

La Administración reconoció el estatus "singular" del banco central y su papel en la política monetaria como entidad "independiente dentro del Gobierno federal, exento de rendir cuentas directamente ante los estadounidenses", por lo que es "esencial" que sus miembros sigan "una conducta intachable, especialmente en cuestiones financieras".

Cook no ha sido acusada formalmente ni condenada por irregularidades.

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"Estas acusaciones carecen de fundamento ahora, al igual que hace un año, cuando el presidente Trump intentó destituir a la gobernadora Cook e interferir en la independencia de la Reserva Federal", reaccionó el equipo legal de Cook en un comunicado.

Los abogados afirmaron que impugnarán "este nuevo pretexto" como ya hicieron anteriormente.

"Independientemente de lo que el presidente Trump intente hacer a continuación, los hechos y los precedentes de la Corte Suprema dejan algo claro: no existe una causa válida para destituir a la gobernadora Cook", agregaron.

Trump anunció la destitución de la gobernadora en agosto de 2025, el primer despido de un miembro de la Junta de la Fed en los más de cien años de historia de la institución.

La economista rechazó las denuncias de fraude hipotecario y presentó una demanda contra la decisión por considerar que no existía "causa justificada", tras lo que un tribunal dejó sin efecto la orden de Trump.

En junio, el Tribunal Supremo votó 5-4 a favor de avalar esta decisión, en un varapalo al intento de Trump de influir en la Reserva Federal, a la que ha exigido recortes agresivos de los tipos de interés.

La Ley de la Reserva Federal de 1935 impide a un mandatario destituir a cualquier miembro de la Junta de la Fed, salvo "con causa justificada", lo que generalmente se interpreta como negligencia o malversación en el cargo.

La Administración de Trump también abrió una investigación penal contra al expresidente del banco central, Jerome Powell, relacionada con la renovación millonaria de la sede de la entidad en Washington, una investigación que luego fue cerrada por el Departamento de Justicia.