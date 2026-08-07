Turquía confirma la firma en Yeda de un acuerdo de defensa con Arabia Saudí y Pakistán

La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía confirmó el viernes al mediodía la llegada de Erdogan a Arabia Saudí e indicó que el mandatario se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Además, señaló que "Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firmarán este viernes un acuerdo trilateral de defensa en Arabia Saudí".

A la falta de conocer los detalles del acuerdo, la prensa turca destacó la posible importancia del pacto debido a la fortaleza militar de Turquía, el hecho de que Pakistán sea el único país musulmán con armas nucleares y el poder económico de Arabia Saudita.

Pakistán y Arabia Saudí anunciaron el año pasado que suscribirían un acuerdo conjunto de defensa, y Mohammed bin Salman y Sharif firmaron luego un "Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua" en septiembre pasado.

Mientras que Pakistán lidera los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra entre Israel, EEUU e Irán, Turquía desempeñó el año pasado un papel diplomático clave en las gestiones para lograr un alto el fuego en Gaza.