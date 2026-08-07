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07 de agosto de 2026 a la - 08:35

Turquía detiene a 104 sospechosos de pertenecer al Estado Islámico

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Ankara, 7 ago (EFE).– Las autoridades turcas han detenido a 104 sospechosos de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico (EI) durante una serie de operaciones realizadas en 30 provincias del país, informó este viernes el Ministerio del Interior de Turquía.

Por EFE

Según un comunicado del Ministerio, los operativos fueron coordinados entre el Departamento Antiterrorista del Comando General de la Gendarmería y las fiscalías competentes.

Las investigaciones determinaron que los detenidos presuntamente integraban el EI, difundían propaganda de la organización a través de las redes sociales y proporcionaban apoyo financiero al grupo, señaló el comunicado.

"Seguimos llevando a cabo con determinación operaciones contra las estructuras operativas y financieras de la organización terrorista Estado Islámico para garantizar la paz y la seguridad en nuestro país", indicó el Ministerio del Interior.

Turquía, que comparte una extensa frontera con Siria e Irak, ha intensificado en los últimos años sus operaciones contra el EI, al considerar que sus redes siguen activas pese a la pérdida de los territorios que el grupo llegó a controlar en ambos países.

La posición estratégica de Turquía entre Europa y Oriente Medio la convierte en un punto clave para el tránsito de combatientes y la lucha contra las organizaciones yihadistas.

Mientras tanto, el Ejército turco mantiene operaciones militares y de seguridad en zonas fronterizas para contener amenazas procedentes del conflicto sirio.