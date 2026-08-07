Turquía detiene a 104 sospechosos de pertenecer al Estado Islámico

Según un comunicado del Ministerio, los operativos fueron coordinados entre el Departamento Antiterrorista del Comando General de la Gendarmería y las fiscalías competentes.

Las investigaciones determinaron que los detenidos presuntamente integraban el EI, difundían propaganda de la organización a través de las redes sociales y proporcionaban apoyo financiero al grupo, señaló el comunicado.

"Seguimos llevando a cabo con determinación operaciones contra las estructuras operativas y financieras de la organización terrorista Estado Islámico para garantizar la paz y la seguridad en nuestro país", indicó el Ministerio del Interior.

Turquía, que comparte una extensa frontera con Siria e Irak, ha intensificado en los últimos años sus operaciones contra el EI, al considerar que sus redes siguen activas pese a la pérdida de los territorios que el grupo llegó a controlar en ambos países.

La posición estratégica de Turquía entre Europa y Oriente Medio la convierte en un punto clave para el tránsito de combatientes y la lucha contra las organizaciones yihadistas.

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Mientras tanto, el Ejército turco mantiene operaciones militares y de seguridad en zonas fronterizas para contener amenazas procedentes del conflicto sirio.