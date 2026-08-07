Ucrania anuncia ataques rusos contra siete plantas de producción de petróleo y gas

Fueron destruidos equipos críticos para las operaciones de la compañía, lo que provocó el cierre de una serie de instalaciones y la pérdida de volúmenes de producción significativos, añadió el grupo en la aplicación de mensajería Telegram, sin proporcionar más detalles.

"Rusia está atacando sistemáticamente la producción ucraniana de petróleo y gas para provocar el máximo daño a nuestra infraestructura antes del invierno. Esta noche se produjo el bombardeo más masivo de instalaciones de Ukrnafta de los tiempos recientes", declaró el presidente de la junta ejecutiva de Naftogaz, Serguí Fedorenko.

El comunicado añadió que a lo largo de la última jornada, las fuerzas rusas atacaron cuatro gasolineras de Ukrnafta en las regiones de Zaporiyia (sur) y Dnipropetrovsk (centro), en línea con la táctica reciente de atacar estas infraestructuras en represalia por los golpes ucranianos contra sus refinerías.

Naftogaz recordó que en lo que va de año los ataques rusos han destruido 32 gasolineras de Ukrnafta y cinco complejos de la empresa de extracción de gas natural PJSC Ukrgazvydobuvannia.