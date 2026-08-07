Un español detenido por asesinato en Paraguay fue condenado por un secuestro en España

El doble asesinato se produjo el jueves, cuando los dos hombres españoles, padre e hijo, condujeron a tres paraguayos a una casa dentro de un parque recreativo de la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa (sur), que limita con Argentina, informó hoy el jefe de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional de Paraguay, el comisario Javier Flores.

Los dos detenidos, originales de una localidad de Barcelona (noreste), que medios locales identificaron como F.B.U. y su hijo A.B.G., prometieron hacer en ese lugar la entrega del oro a cambio de unos 370 millones de guaraníes (casi 54.000 euros).

Una vez allí les dispararon para apoderarse del dinero, asesinando a dos de ellos y dejando herido a un tercero, que fingió su muerte y luego escapó para pedir ayuda.

El niño fue secuestrado en septiembre de 2012 por hombres de la confianza de F.B.U., que exigieron a la madre el rescate porque supuestamente su marido debía dinero a narcotraficantes de Colombia.

El niño, de 11 años, permaneció durante dos días en manos de sus captores, sedado con narcóticos, hasta que la policía lo liberó del piso donde permanecía custodiado.

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Según la sentencia, F.B.U. fue el cerebro del secuestro y había dado instrucciones precisas a personas de su confianza, que también fueron condenadas, para raptar al niño, lo que incluía desde golpear al menor si ofrecía resistencia hasta "trocear el gato" -matarlo- si en algún momento el plan se frustraba.

Tras allanar la vivienda en la que se ocultaban los sospechosos del asesinato en Paraguay, la policía de ese país incautó documentos que probaban su nacionalidad española, así como una caja fuerte, computadoras, dos relojes Rolex, fragmentos de presunto oro y dinero en efectivo, según detalles publicados este viernes por el diario paraguayo ABC.

El comisario también dijo a EFE que otras tres personas de nacionalidad boliviana, dos mujeres que son pareja de los españoles y un hombre que las acompañaba, fueron detenidos mientras se investiga si están relacionadas con el crimen.

Asimismo, Flores apuntó que el superviviente identificó a los españoles como responsables del crimen y que sus identidades fueron confirmadas mediante "una consulta pertinente a través de los organismos encargados".