Un soldado del Ejército libanés resulta herido en un ataque israelí contra sur del Líbano

"Un soldado sufrió heridas leves como consecuencia de un ataque hostil israelí contra una excavadora del Ejército en la ciudad de Mansouri, en Tiro, mientras trabajaba en la apertura de carreteras y la retirada de escombros", dijeron las Fuerzas Armadas Libanesas en un escueto comunicado.

Mansouri se encuentra dentro de la franja ocupada militarmente por Israel en el sur del Líbano y la localidad fue bombardeada hace dos días por el Ejército israelí, que acusó al grupo chií Hizbulá de violar el alto el fuego, mientras que el Estado judío anunció ayer la muerte de dos de sus soldados en territorio libanés.

La guerra en el Líbano estalló el 2 de marzo después de que Hizbulá lanzara ataques contra Israel en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí de finales de febrero contra Irán, y desde entonces más de 4.300 personas han muerto y otro más de un millón han sido desplazadas de sus hogares.

Sin embargo, a mediados de abril se implementó un breve alto el fuego y se iniciaron unas rondas de conversaciones entre los Gobiernos del Líbano e Israel, sin la participación de Hizbulá, que dieron como resultado el acuerdo marco de seguridad del 26 de junio.

Este nuevo ataque tiene lugar tras concluir anoche la séptima ronda de negociaciones lideradas por Estados Unidos entre Israel y el Líbano en Roma con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes y su reemplazo por el Ejército libanés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un portavoz del departamento de Estado estadounidense declaró ayer a la prensa que las negociaciones "fueron productivas a nivel técnico y de expertos", al tiempo que afirmó que el Líbano e Israel "están mucho más cerca de llegar a un acuerdo para lo que se debe hacer para avanzar" en la retirada israelí del sur del país.