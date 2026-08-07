Una mujer india bate el récord Guinness de la melena más larga del mundo con casi 3 metros

"¡Renu Dhariyal (India) tiene el cabello más largo del mundo! Ha obtenido el récord de la melena más larga en una persona viva", anunció en X la organización Guinness.

Dhariyal, nacida en el estado de Uttarakhand, en el norte de la India, superó el anterior registro que ostentaba la ucraniana Aliia Nasyrova (257,33 cm) tras ser verificada por la entidad en la localidad de Haldwani.

"Llevo dejándome crecer el pelo de forma continua desde 2015. En la cultura india, el pelo largo se considera un símbolo de extrema belleza y tradición", explicó Dhariyal a Guinness.

La galardonada, que crea contenido en redes sociales y comparte trucos de belleza con productos naturales en internet, asegura que no se ha cortado el pelo en los últimos nueve años.

Dhariyal asegura que la longitud de su melena es posible gracias al uso de champús y aceites que ella misma elabora en casa. "Mi secreto es completamente natural. Evito los productos químicos", aseguró.

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El uso de estos aceites naturales es una costumbre muy habitual entre las mujeres en la India, donde el cuidado del cabello forma parte de la rutina diaria y de la tradición ayurvédica, basada en la hidratación con aceites de coco, sésamo o amla.

Con una melena que roza casi los tres metros, prácticamente la altura del hombre más alto de la historia, Robert Wadlow (272 cm), Dhariyal confía en que este hito sirva para dar a conocer su comunidad local, a los pies del Himalaya, hasta donde ha conseguido desplazar la atención del reconocido premio mundial.