Una ONG reparte más de 2.000 raciones de comida al día a migrantes en las calles de Ceuta

Estas personas acuden cada jornada a las instalaciones de la ONG, ubicada junto a la mezquita de Sidi Embarek, la más importante de la ciudad, para recibir esta atención que proporciona prácticamente desde el día después de la entrada por la frontera.

La portavoz de la ONG y educadora social, Halima Ahmed, explicó este viernes a EFE que durante todo el año ayudan a ceutíes que están en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad, pero desde el incidente migratorio del 30 de julio se centraron "en dar un plato de comida caliente una vez al día al máximo posible de personas".

Ahmed comentó que desde que empezó la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos la semana pasada llegaron a preparar 4.000 comidas al día, que reparten en distintos puntos de la ciudad o se las proporcionan a otras asociaciones.

Explicó que esta labor supone "estar todo el día con la cocina abierta" para preparar una comida que los migrantes reciben con mucha alegría e incluso con aplausos.

La organización cuenta con el apoyo del gobierno de la ciudad y con las facilidades de proveedores habituales, ya que llevan casi cuatro décadas y les fían los productos, "hasta que se acabe la crisis y hagamos cuentas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización Luna Blanca está recibiendo donaciones y contando con la colaboración de voluntarios para atender a esta entrada masiva. "Hemos rechazado voluntarios", dijo Ahmed, que puntualizó, no obstante, que tanta solidaridad "se agradece".

Por su parte, la cocinera Niher Amar detalló a EFE que empiezan a cocinar a las siete de la mañana y prácticamente no paran porque intentan sacar comida caliente y los suministros que encuentran.

Una semana después de la entrada masiva en Ceuta de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, según el gobierno ceutí todavía permanecen irregularmente en sus calles entre 3.000 y 5.000 migrantes, y preocupa la situación de más de un millar de menores.

Las personas fallecidas durante el episodio, ahogadas o por aplastamiento, ascienden a 80, según el balance más reciente del Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta.