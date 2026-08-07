Wall Street abre en verde tras la noticia de que el paro bajó al 4,1 % en julio en EE.UU.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en 53.969 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,33 %, hasta 7.735 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,86 %, hasta 26.575 unidades.

La tasa de desempleo en EE.UU. bajó una décima, hasta el 4,1 %, el mes pasado, cuando se recortaron 23.000 empleos, según divulgó hoy el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Esta cifra contrasta con los pronósticos de creación de unos 80.000 puestos de trabajo estimados por los analistas.

En total, el número de desempleados en julio se situó en unos 6,9 millones, una caída con respecto a los 7,1 millones del mes anterior.

Según la prensa especializada, los inversores interpretaron la bajada del desempleo como una señal de que la Reserva Federal (Fed) no subirá los tipos de interés a corto plazo.

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Saira Malik, directora de inversiones de la firma Nuveen, dijo hoy en el programa Squawk Box de CNBC que aunque para el mercado laboral el dato de desempleo "no supone un auge (...), contribuye a no reforzar el argumento de la Fed de que es necesario subir los tipos".

En su última reunión, que tuvo lugar la semana pasada, el banco central estadounidense mantuvo los tipos de interés de referencia en el rango del 3,5 % y el 3,75 % pese a las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para que se rebajen.

En el plano corporativo, destacaba la subida a la apertura de la plataforma de servicios en la nube Cloudflare, del 12 %, y de Airbnb, del 15 %, tras superar ambos las expectativas de los inversores con sus resultados trimestrales.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una bajada del 0,87 %, hasta 76,62 dólares el barril, mientras el mercado continúa a la espera de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba un 20 % del suministro de crudo mundial.