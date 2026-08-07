Wall Street cierra en verde y el Nasdaq acumula ganancia semanal del 5,2 %

Al término de la jornada, el Dow Jones de Industriales subió un 0,28 %, hasta 54.036 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,62 %, hasta 7.757 unidades, y el Nasdaq ganó un 1,3 %, hasta 29.722 enteros.

En el conjunto de la semana, el Dow gana un 3 %, el S&P 500 un 3,6 % y el Nasdaq un 5,2 %.

La tasa de desempleo en EE.UU. bajó una décima en julio, hasta el 4,1 %, pero los analistas se fijaron en el recorte de 23.000 empleos frente a la expectativa de que se crearan unos 80.000, ya que la estabilidad del mercado laboral influye en la política monetaria del banco central.

La Fed mantuvo los tipos en el rango del 3,5 % y el 3,75 % en su última reunión y se espera una subida próximamente debido a la persistente inflación, pero los inversores parecen descartar que se vaya a producir en la próxima reunión, en septiembre, de acuerdo con la herramienta FedWatch.

El precio del petróleo de Texas (WTI) ha caído casi un 10 % esta semana, hasta 78,18 dólares el barril, ante la insistencia del Gobierno de Estados Unidos en que está negociando un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque en la práctica la ruta comercial sigue bloqueada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata, pese a todo, de una de las mejores semanas desde abril en bolsa, en especial para las tecnológicas, que han sufrido volatilidad reciente debido a los resultados trimestrales y la preocupación por el ingente gasto en el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

Por sectores, el tecnológico sube un 5 % acumulado en la semana, y dentro de este, sobresalen los segmentos de componentes (11 %) y software (9 %), según datos de la firma Fidelity.

Entre ellas, destaca la empresa aeroespacial y de IA SpaceX, con una subida del 20 %, y que publicó sus primeros resultados tras su salida a bolsa, en los que detalló una reducción de pérdidas mientras que casi duplicó sus ingresos.

El fabricante de chips Nvidia progresa un 12 % después de que el magnate Elon Musk dijera que SpaceX utilizará exclusivamente sus productos para desarrollar su infraestructura de IA.

La contratista de defensa Palantir avanza un 10 % tras divulgar un aumento de sus ingresos trimestrales del 93 % y señalar su crecimiento "vertiginoso" en Estados Unidos.

Fuera de ese grupo, la plataforma de alquileres turísticos Airbnb sube un 18 % tras reportar verse beneficiada por los viajes del Mundial de fútbol en el trimestre y anticipar que gastará más en IA próximamente.

Al cierre de la bolsa, en otros mercados, el oro subía a 4.400 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4,645 % y el euro se cambiaba a 1,1558 dólares.