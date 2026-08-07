Werner Herzog, Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

El cineasta será homenajeado en la gala de apertura del certamen donostiarra y presentará su película 'Bucking Fastard' tras su estreno en Venecia, desveló este viernes la organización del festival (Zinemaldia) en un comunicado.

Con este premio, el máximo galardón del festival, se reconoce la trayectoria de una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

A lo largo de seis décadas, Herzog construyó una "obra extraordinaria" con cerca de 80 filmes, moldeada por la obsesión, las situaciones extremas y las contradicciones de la naturaleza humana, destaca el Festival.

Sus películas, tanto de ficción como de no ficción, están pobladas por soñadores y conquistadores que se enfrentan a paisajes extremos y fuerzas que escapan a su control.

Guiado por la noción de "verdad extática", un concepto acuñado por el propio Herzog, su cine trasciende la mera observación de los hechos para revelar una dimensión más profunda y poética de la realidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La última película de Herzog, 'Bucking Fastard', protagonizada por Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson, narra la inusual historia de dos hermanas gemelas cuyo vínculo extraordinario las lleva a hablar al unísono, a amar al mismo hombre y compartir los mismos sueños.

Nacido en Múnich en 1942, Werner Herzog creció en un valle remoto de las montañas bávaras. Hasta los 11 años ni siquiera conocía la existencia del cine.

Comenzó a desarrollar proyectos cinematográficos a los 15 años y, dado que nadie parecía dispuesto a financiarlos, durante sus últimos años de instituto trabajó en el turno de noche de una fábrica de acero como soldador.

Hizo su primera llamada telefónica a los 17 años y su primera película a los 19. Abandonó la universidad, donde estudiaba historia y literatura.

Desde entonces ha escrito, producido y dirigido unas 80 películas, entre las que figuran 'Aguirre der Zorn Gottes (Aguirre, the Wrath of God)'; 'Fitzcarraldo', para la cual trasladó un barco de vapor sobre una montaña en plena selva, 'Grizzly Man' y 'Cave of Forgotten Dreams'.

Ha publicado también libros de poesía y prosa como 'Of Walking In Ice', 'Conquest of the Helpless' y, recientemente, la novela 'The Twilight World' (El crepúsculo del mundo).

Ha sido director de escena de una docena de óperas en Bayreuth (Alemania) y en La Scala de Milán (Italia), así como en otros teatros de ópera alrededor del mundo.

También ha actuado en películas como 'Jack Reacher', 'The Mandalorian' y en papeles como invitado en Los Simpson. Creó una instalación artística, 'Hearsay of the Soul', para la Bienal del Whitney Museum de Nueva York y el Getty Museum de Los Ángeles.

Además, fundó Rogue Film School como contrapunto a lo que se enseña en la mayoría de las escuelas de cine del mundo.