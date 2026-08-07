Zelenski agradece a Senado de EE.UU. la aprobación de ley de sanciones contra Rusia e Irán

Esto "ayuda a incrementar la presión sobre el agresor para poner fin a esta demente guerra rusa contra nuestra independencia y nuestro pueblo", escribió en sus redes sociales.

Zelenski recalcó que en estos momentos el presidente ruso, Vladímir Putin, está recurriendo a los misiles balísticos para "alargar la guerra" y que Ucrania está buscando "en todos los resquicios" munición para baterías Patriot para interceptar estos ataques.

"Una presión real y fuerte de EE.UU. y sanciones contra Rusia es lo que más va a ayudar. Cada medida de presión contra el agresor nos acerca un paso más a la diplomacia", enfatizó.

La votación en el Senado de EE.UU., que salió adelante por 86 votos frente a 11, ha puesto fin a más de un año y medio de negociaciones entre republicanos y demócratas.

El proyecto de ley permitirá a Washington imponer aranceles de hasta el 100 % a los cinco principales compradores de petróleo y gas rusos, así como a los países que contribuyan a eludir las sanciones vigentes contra el sector energético ruso.

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El siguiente paso de este proyecto de ley ahora es la Cámara de Representantes, pero su tramitación allí tendrá que esperar ya que los congresistas se encuentran fuera de Washington por el receso de agosto.