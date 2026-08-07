Zelenski estará este sábado en Belgrado, su primera visita a Serbia en plena invasión rusa

Serbia, el único país candidato a la Unión Europea (UE) que no ha adoptado sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, no tiene la intención de cambiar esa política, destacó Vucic al anunciar la visita del mandatario ucraniano.

"Nos enfrentamos a los mismos problemas en el camino europeo, así que creo que hablaremos sobre cómo ayudarnos mutuamente", precisó el presidente serbio la víspera.

Desde que Vucic está en el poder (2014), Serbia se ha estancado en su camino europeo, tanto por falta de alineación geopolítica como por retroceso democrático y la degradación del Estado de derecho.

El mandatario serbio, al que Moscú acusa de permitir la exportación indirecta de municiones a Ucrania, no mencionó posibles acuerdos con Kiev sobre la producción conjunta de drones o el comercio de armamentos.

Los dos mandatarios ya se han reunido varias veces, la última en julio en la capital ucraniana, en la quinta cumbre Ucrania-Sudeste de Europa, en la que Vucic fue el único líder que no firmó la declaración conjunta sobre la continuación del apoyo político, militar, financiero y de seguridad a Ucrania.

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Serbia condenó la invasión rusa de Ucrania, pero se niega a sumarse a las sanciones impuestas al Kremlin por la UE y otros países, alegando la amistad tradicional que mantiene con Rusia.