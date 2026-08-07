Zelenski llega a Belgrado para su primera visita oficial a Serbia, en plena invasión rusa

"Llegué a Serbia con mi equipo", escribió Zelenski en un breve mensaje publicado en la red social X junto a un vídeo que lo muestra bajando las escaleras del avión tras aterrizar en el aeropuerto de Belgrado.

Allí fue recibido por la ministra de Minería y Energía serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, según informó la agencia local de noticias Tanjug.

Zelenski, que llega a Serbia, histórico aliado de Rusia, en plena guerra con Moscú, añadió en su publicación que tiene previsto abordar con Vucic y con el primer ministro serbio, Duro Macut, asuntos vinculados a las relaciones económicas bilaterales y con la Unión Europea (UE), así como "cuestiones de seguridad".

"Ucrania está siempre dispuesta a cooperar de manera constructiva, en beneficio mutuo y sobre la base del respeto recíproco", concluyó.

Serbia es el único país candidato a la UE que no ha adoptado sanciones contra Rusia por su campaña de invasión de Ucrania y, según destacó Vucic el jueves al anunciar esta visita, su Gobierno no tiene la intención de cambiar esa línea política, que cuida las tradicionales relaciones de amistad con Moscú.

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No obstante, Vucic consideró que ambos países comparten asuntos en los que pueden brindarse un apoyo recíproco.

"Nos enfrentamos a los mismos problemas en el camino europeo, así que creo que hablaremos sobre cómo ayudarnos mutuamente", dijo el mandatario serbio.

Desde que Vucic está en el poder (2014), Serbia se ha estancado en su camino europeo, tanto por falta de alineación geopolítica como por el retroceso democrático y la degradación del Estado de derecho.

El jefe del Gobierno serbio, al que Moscú acusa de permitir la exportación indirecta de munición a Ucrania, no mencionó posibles acuerdos con Kiev sobre la producción conjunta de drones o el comercio de armamento.

Los dos presidentes ya se han reunido varias veces. La última de ellas tuvo lugar durante la quinta cumbre Ucrania-Sudeste de Europa, en julio, cita en la que Vucic fue el único líder que no firmó la declaración conjunta sobre la continuación del apoyo político, militar, financiero y de seguridad a Ucrania.

Serbia ha condenado la invasión rusa de Ucrania, pero se niega a sumarse a las sanciones impuestas al Kremlin por la UE alegando su amistad tradicional con Moscú.