Al menos 13 muertos en la RD del Congo en un ataque atribuido a un grupo vinculado al EI

La incursión tuvo lugar la noche del jueves en la aldea de Banana École, a unos veinte kilómetros de Mambasa en la provincia de Ituri, donde miembros de las ADF atacaron a la población e incendiaron viviendas, comercios, dos camiones y tres motocicletas antes de retirarse, informaron este sábado medios locales.

Representantes de la sociedad civil local de Mambasa denunciaron que habían alertado a las fuerzas de seguridad a principios de semana sobre la presencia del grupo armado en la zona sin que se adoptaran medidas preventivas eficaces, por lo que exigieron un refuerzo logístico y de tropas para las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC).

Asimismo, instaron a intensificar las operaciones de la coalición formada por el Ejército congoleño, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) y la misión de la ONU en el país (Monusco) para neutralizar a los rebeldes y permitir el retorno de los desplazados.

Por su parte, la administración territorial aseguró que se están desarrollando acciones militares para contener la inseguridad y restaurar el orden en el territorio de Mambasa.

Las ADF, una milicia de origen ugandés que lanza ataques frecuentemente en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al grupo yihadista.

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Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).