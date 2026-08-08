Al menos 9 personas mueren en el choque de una miniván con un tráiler en el sur de Perú

El accidente se produjo hacia las 02.00 horas (07.00 GMT) de este sábado en la jurisdicción del distrito de Pallpata, en la provincia cusqueña de Espinar, señaló la agencia oficial Andina,

Fuentes de la región policial del Cusco indicaron que el vehículo menor colisionó con la parte posterior del camión de carga, por causas aún no determinadas.

La Policía Nacional informó que los rescatistas encontraron en el lugar a nueve fallecidos y que un hombre y cinco mujeres fueron trasladados heridos al hospital de Espinar, a unos 1.200 kilómetros al sur de Lima.

La emisora RPP agregó que, ante la gravedad de sus lesiones, dos de ellos fueron llevados luego a la ciudad de Arequipa.

Entre los fallecidos se encuentra el conductor de la miniván, que fue identificado como Raúl Huamaní Enríquez, de 36 años, además de tres pasajeros mujeres y cinco varones, aún por identificar.

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Andina añadió que, al parecer, el vehículo de pasajeros partió del distrito de Chalhuahuacho, en la región de Apurímac y pasaba por Cusco rumbo a la vecina región de Arequipa.

En el lugar del accidente permanecen agentes de la Policía Nacional junto con representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias e investigaciones del caso.

Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.