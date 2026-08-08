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08 de agosto de 2026 a la - 13:45

Alertan que "despojo de tierras" y "amenazas" fuerzan desplazamiento indígena en Honduras

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Tegucigalpa, 8 ago (EFE).- El "despojo de tierras" y las "amenazas" son las principales causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas en Honduras, un fenómeno agravado por la "impunidad" y que en la última década ha dejado 48 defensores asesinados y 227 denuncias por desplazamiento interno, alertó este sábado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Por EFE

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, el organismo de derechos humanos destacó la situación de vulnerabilidad que enfrentan estas comunidades por la falta de protección de sus tierras y territorios ancestrales.

Entre 2015 y 2025, al menos 48 defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente murieron de manera violenta en el país centroamericano, según datos del Conadeh.

A esta cifra se suman 227 quejas registradas entre 2016 y 2025 por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, correspondientes a personas que denunciaron ser víctimas o estar en riesgo de movilidad forzada.

El 55 % de las víctimas fueron hombres y el 45 % mujeres, lo que refleja una "vulnerabilidad estructural persistente" ligada a la tenencia de la tierra y los territorios ancestrales, detalló Conadeh.

Solo en 2025, el organismo de derechos humanos atendió 19 quejas de indígenas y afrohondureños, más de la mitad relacionadas con el despojo de tierras (6) y las amenazas (4).

El resto de las quejas incluyó usurpación de propiedades, violencia intrafamiliar y doméstica, agresiones sexuales, tentativas de homicidio, lesiones, rapto y discriminación.

Sobre los agresores, las denuncias señalan principalmente a personas conocidas por las víctimas (7) y familiares (3), aunque también responsabilizan a fuerzas de seguridad del Estado, militares, maras, bandas criminales y delincuencia común.

Para el Conadeh, los datos evidencian que una parte importante del desplazamiento ocurre en entornos cercanos a las víctimas, aunque también existe participación de estructuras de violencia organizada.

El desplazamiento forzado implica la pérdida de viviendas y medios de vida, rompe vínculos comunitarios y afecta la identidad cultural y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas y afrohondureños, además de limitar el ejercicio de los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio, añadió.

La situación se agrava por la pobreza, el aislamiento geográfico y el limitado acceso a servicios básicos, enfatizó el organismo de derechos humanos.

Entre los pueblos originarios de Honduras figuran los Misquitos, Tawahka, Maya Chortí, Nahua, Pech, Lenca y Tolupán y personas afro-hondureñas integradas por garífunas y negros de habla inglesa.

El Conadeh recordó que en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado hondureño por la falta de protección de tierras ancestrales y por las amenazas contra varios líderes indígenas.