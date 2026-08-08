Arabia Saudí, Jordania y Baréin condenan ataque iraní contra buque emiratí en Ormuz

El Ministerio de Exteriores saudí subrayó en un comunicado que "estas agresiones inaceptables atentan contra la seguridad de la navegación marítima y la de los suministros de energía internacionales", y que suponen "una violación flagrante de las leyes internacionales".

Asimism, respobsabilizó a Irán de "las consecuencias de seguir con estos ataques brutales" y pidió a Teherán el cese de "estas violaciones para preservar la seguridad y la estabilidad" en Oriente Medio, al tiempo que mostró su apoyo a las acciones que Emiratos tome para preservar su soberanía y recursos.

Por su parte, Jordania lo calificó también de "flagrante violación del derecho internacional y una amenaza a la seguridad de la navegación marítima" y mostró su apoyo a Emiratos para proteger su seguridad, su estabilidad y sus recursos.

El Ministerio de Exteriores de Baréin se expresó de manera similar a sus vecinos árabes e hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que sean adoptadas "medidas disuasorias para proteger la seguridad de la navegación marítima en el estrecho de Ormuz".

Emiratos acusó este sábado a Irán de atacar con un misil un buque cisterna de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, en un incidente que no provocó víctimas.

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También manifestó su condena el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, que denunció que el ataque "representa una escalada peligrosa e inaceptable", mientras que rechazó "cualquier intento iraní de convertir esta vital vía marítima internacional (Ormuz) en una herramienta de presión y amenazas".

Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que la reapertura de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte plenamente las condiciones de Teherán y deje de interferir en el proceso de negociaciones regionales, en referencia a las conversaciones entre Irán y Omán sobre la navegación en el estratégico paso marítimo.