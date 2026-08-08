Armenia y Azerbaiyán abordan su proceso de paz un año después del preacuerdo con Trump

Según informó el servicio de prensa del presidente de Azerbaiyán, durante la conversación, llevada a cabo por iniciativa de la parte armenia, ambos líderes abordaron el aniversario de la cumbre de paz en Washington, el proceso de paz, y el proyecto TRIPP (Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad).

"Pashinián y Aliyev subrayaron el progreso alcanzado durante el último año en la normalización de las relaciones bilaterales, y destacaron la importancia del desarrollo de la cooperación comercial y económica como uno de los resultados prácticos del establecimiento de la paz", señaló la Presidencia azerí.

En particular, las partes "mencionaron los suministros de hidrocarburos azerbaiyanos a Armenia y el tránsito de cargas a través de ambos países".

"Las partes expresaron la intención de continuar los esfuerzos para fortalecer el proceso de paz, garantizar la estabilidad, desarrollar la interconexión de las rutas de transporte y ampliar la cooperación económica en la región", concluyó el comunicado de la Presidencia azerbaiyana.

La base del preacuerdo de paz es la creación del corredor de tránsito TRIPP, que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio y en el que Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollarlo.

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Las negociaciones se produjeron tras la guerra de 2020, que terminó con la conquista de parte azerí de Nagorno Karabaj y la expulsión de sus 120.000 habitantes de origen armenio.