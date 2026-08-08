Ataques rusos en la región ucraniana de Jersón deja al menos dos civiles muertos

Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales en los asentamientos de la región. En concreto, dañaron siete edificios de gran altura y once viviendas particulares.

Los ocupantes también destruyeron una iglesia, una tienda, una peluquería, una gasolinera, un edificio agrícola, autobuses escolares, maquinaria agrícola y coches particulares.

Tambien en la región de Dnipropetrovsk hubo un total de 10 ataques con drones en los resultó herida una persona, segin el jefe de la Administración Militar regional, Oleksandr Ganzha.

Los ataques, según la misma fuente, afectador a seis distritos de la región.