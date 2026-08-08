Mundo
08 de agosto de 2026 a la - 05:10

Ataques rusos en la región ucraniana de Jersón deja al menos dos civiles muertos

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Berlín, 8 ago (EFE).- Una serie de ataques rusos, con drones y bombardeos de artillería, dejaron al manos dos civiles muertos y 24 heridos en las últimas 24 horas en la región ucraniana de Jersón, informó el jefe de la Administración Militar de la zona, Oleksandr Prokudin en Telegram.

Por EFE

Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales en los asentamientos de la región. En concreto, dañaron siete edificios de gran altura y once viviendas particulares.

Los ocupantes también destruyeron una iglesia, una tienda, una peluquería, una gasolinera, un edificio agrícola, autobuses escolares, maquinaria agrícola y coches particulares.

Tambien en la región de Dnipropetrovsk hubo un total de 10 ataques con drones en los resultó herida una persona, segin el jefe de la Administración Militar regional, Oleksandr Ganzha.

Los ataques, según la misma fuente, afectador a seis distritos de la región.