Autoridades lusas aprehenden 421 kilos de cocaína lanzados por una narcolancha en alta mar

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que esta incautación tuvo lugar ayer, viernes, durante un operativo contra el tráfico de droga transportado en embarcaciones de alta velocidad realizado en colaboración con la Marina, la Autoridad Marítima Nacional y la Fuerza Aérea de Portugal.

Durante esta operación, desarrollada en alta mar a la altura de la zona de Sines (ubicada unos 150 kilómetros al sur de Lisboa), detectaron una lancha "sospechosa", que se dio a la fuga y que lanzó en el proceso varios paquetes al mar que, al ser recuperados, se comprobó que contenían cocaína.

"Esta fue una acción más que pone en evidencia la elevada capacidad de coordinación" de las autoridades lusas, destacó la PJ en la nota, que añadió que la investigación prosigue.

Esta semana, el mismo cuerpo policial informó de la incautación de cerca de 5 toneladas de cocaína que eran transportadas en un barco portacontenedores proveniente de América Latina.