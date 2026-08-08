Bruselas dice que España e Italia aseguran que las fronteras interiores "son temporales"

"Hoy me he puesto en contacto con los ministros de Interior tanto de España como de Italia. Ambos han confirmado que los controles en las fronteras interiores son temporales", aseguró el comisario europeo a través de redes sociales.

Asimismo, Brunner destacó "los avances que hemos logrado en la lucha contra la inmigración ilegal" e insistió en que "la confianza entre los Estados miembros es nuestro activo más valioso".

Finalmente, el austríaco confió en que las autoridades españolas "han asegurado que los acontecimientos de Ceuta no tendrán repercusiones duraderas en el espacio Schengen", y añadió que, por ese motivo, "hay indicios procedentes de Italia de que los controles podrían levantarse pronto".

España comunicó este sábado a diferentes autoridades europeas la decisión del Gobierno de restablecer los controles fronterizos en aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre España e Italia, después de que el Gobierno italiano rechazara levantar sus controles a las viajeros procedentes de España que estableció el pasado 1 de agosto.

Los controles fronterizos se aplican desde las 00:00 horas del 8 de agosto y hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, según explicó el ministro Grande-Marlaska, aunque este plazo podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción.