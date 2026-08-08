Cerca de 350.000 asistencias tras tres meses de alerta por frío en Uruguay

Según datos del Sistema Nacional de Emergencias, solo el 7 de julio fueron atendidas 3.939 personas en todo el país, mientras que el acumulado desde el inicio de la alerta ha sido de 345.915 atenciones.

De estos, 293.811 casos fueron derivados a refugios del Ministerio de Desarrollo Social y 52.104 a los distintos centros de evacuación montados en todo el territorio nacional para atender esta situación.

El Gobierno de Uruguay decretó la alerta roja el pasado 5 de mayo y dos días después comenzó a evacuar de forma obligatoria a las personas sintecho.

Ese día, en una conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, explicó que se iba a proceder de una forma similar a la que se utilizó en 2025.

"Tal cual como fue el año anterior, se comienza a trabajar en el mismo marco en donde vamos a proceder a la evacuación obligatoria de las personas en situación de calle. Esto se va desplegar a nivel nacional desde el día jueves", explicó.

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Sánchez apuntó, entonces, que se abrirían centros de evacuados en dos lugares puntuales -uno en el centro de Montevideo y otro a las afueras de la capital- y que luego se iban a sumar otros.

"La policía nacional va a ser parte muy importante de este trabajo junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social a la hora de llevar adelante este decreto", puntualizó Sánchez ese día.

Y añadió: "Las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud y que tienen además un componente importante de vulnerabilidad social, las vamos a ir trasladando".

En 2025, Uruguay ya había decretado una alerta similar y las autoridades procedieron a trasladar a centros de evacuación a las personas sin hogar, incluso si estas se resistían, con apoyo de la Justicia.

Según datos del Instituto Uruguayo de Meteorología, las temperaturas mínimas en Montevideo para esta semana estarán entre los cinco y los doce grados Celsius con pocas probabilidades de lluvia.